Corinthians obtém recurso e STJD libera Emerson

A suspensão de Emerson durou poucas horas nesta sexta-feira. Após ser punido com gancho de um jogo, o atacante do Corinthians obteve um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e foi liberado para enfrentar o Atlético-PR, domingo, no Pacaembu.

Com o recurso, a situação do atacante será definida em novo julgamento a ser realizado na próxima semana, ainda sem data definida. Enquanto isso, Emerson está liberado para jogar normalmente pelo Corinthians nesta reta final do Brasileirão.

Sua presença no jogo de domingo resolverá um grande problema no setor ofensivo corintiano. Sem poder contar com Alex, machucado, Tite havia treinado a semana inteira com Emerson no lugar do meia. Desta forma, Danilo será o único armador da equipe. Emerson reforçará o ataque, ao lado de Liedson e Willian.

O atacante havia sido suspenso por um jogo por ter pisado no defensor Daniel, do Avaí, durante jogo realizado no dia 30 de outubro, no Pacaembu. Na ocasião, ele recebeu apenas o cartão amarelo do árbitro da partida. Mas o STJD resolveu aplicar uma punição maior após ver o vídeo da jogada.

Emerson escapou de pena mais pesada (poderia pegar até 12 jogos de suspensão), porém acabou sendo liberado horas depois do julgamento por conta do efeito suspensivo obtido pelo departamento jurídico do Corinthians.