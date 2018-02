Corinthians oferece novo contrato a Nilmar: dois anos O Corinthians ofereceu dois anos de contrato para o atacante Nilmar. Pretende reestruturar sua situação financeira e pagar o que acha justo para ter o atleta por mais 24 meses. Nilmar ainda não se manifestou a respeito, mas parece não ter muito para onde correr. Machucado, ele deverá voltar a jogar em setembro. Seu tratamento será no Parque São Jorge, por médicos e especialistas que já o acompanham. Sua recuperação é uma incógnita, pois dessa vez ele operou o joelho da perna de apoio, o esquerdo. Precisa suportar movimentos com bola, como na hora do chute. Na terça, ele esteve no clube para avaliação médica. Estava de muletas. "Não sabemos o que poderá acontecer com sua carreira mesmo sendo ele um menino forte e novo. Não é qualquer jogador que suporta cirurgias nos dois joelhos. Aqui, ele teria total apoio", comenta o diretor de futebol, Edvar Simões, um dos interessados na renovação. "E mais: se ficar no Corinthians por mais tempo, ele não terá a pressão de voltar a jogar. Todos nós já conhecemos suas qualidades." O contrato de Nilmar vai até junho, mas o clube tem uma liminar, obtida no Tribunal Regional do Trabalho, que o estica até dezembro por conta do tempo de afastamento da primeira cirurgia - as duas partes tentam chegar a um acordo que envolva também o pagamento atrasado de luvas. O Corinthians também deve pagar os 8 milhões de euros (R$ 22,4 milhões) ao Lyon por sua compra, conforme determinação da Fifa.