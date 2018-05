Corinthians oficializa empréstimos de Moisés e Gustavo Vieira

O Corinthians divulgou nota em seu site oficial neste sábado para confirmar o empréstimo de dois dos atletas do elenco formado para a temporada de 2016. Tratam-se do lateral-esquerdo Moisés e do volante paraguaio Gustavo Vieira, que foram cedidos respectivamente ao Bahia e ao Rubio Ñu, do Paraguai.

De volta após ter sido emprestado ao Bragantino no ano passado, Moisés chegou a ser apresentado com status de reforço no início deste ano, mas não teve boas atuações nas partidas em que foi testado por Tite na pré-temporada e agora assinou acordo para defender o Bahia até o término do Campeonato Baiano de 2016.

Já Gustavo Vieira irá retornar ao Rubio Ñu, no qual ficará até dezembro deste ano. O clube é comandado pelo ex-zagueiro Gamarra, que fez história com a camisa corintiana na década de 1990. Assim como Moisés, ele seguirá vinculado ao Corinthians - tem contrato com o clube até agosto de 2018. Já o lateral tem compromisso firmado até dezembro de 2017.

O empréstimo dos dois jogadores está ligado ao fato de que o Corinthians luta para enxugar o seu elenco e consequentemente cortar gastos. O clube também espera poder emprestar em breve o atacante colombiano Mendoza e o volante Cristian, este último dono de um alto salário. Os dois estão fora dos planos de Tite para 2016.