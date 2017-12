Corinthians: oposição prepara ataque A oposição está convencida de que anulará a reunião de ontem (23), mas só tentará isso no ínicio da próxima semana. De acordo com o juiz Guilherme Gonçalves Strenger, conselheiro do Corinthians, a assembléia que aprovou a parceria tornou-se nula a partir do momento em que o presidente do Conselho Deliberativo, José de Castro Bigi, determinou, por engano, seu encerramento. ?Se ele a reabriu cinco minutos depois, não é problema nosso. Quem saiu do local não pode ser prejudicado.? Strenger, ao lado de outros juristas do clube, tentará levantar até o fim desta semana os documentos que comprovam o erro de Bigi e a conseqüente ineficácia da decisão de aceitar o acordo com a MSI. ?A fita que gravou a reunião prova isso?, conta. ?Aliás, o próprio presidente (do clube) Alberto Dualib confirmou que foi cometido uma falha, não há dúvida alguma?, declarou. O advogado Wilson Canhedo revela ainda que os opositores trabalharão em mais uma frente. ?Até hoje, a comissão, com cinco membros do Conselho, que deveria ler e analisar o texto do contrato não teve acesso ao teor do documento.? Isso, isoladamente, segundo ele, por meio de uma medida cautelar, já anula a decisão. Em relação a esta reivindicação, Strenger tem um pé atrás. ?Confesso que não estou plenamente convencido de que podemos ganhar com essa reivindicação. Quanto a outra, na qual provaremos que a reunião foi encerrada antes da votação, tenho certeza que venceremos.? A polêmica vai além. Conselheiros ligados a Dualib garantem que a oposição só deixou o recinto onde ocorreu o encontro após Bigi reconvocar o Conselho. ?Saíram por desespero, tentaram se apegar a única chance que poderiam ter para cancelar a assinatura do acordo?, disse um deles. O primeiro a deixar a reunião, aos berros, comemorando muito o vacilo do presidente do Conselho, foi o deputado estadual Romeu Tuma Jr., sendo seguido por cerca de 20 outras pessoas. O conselheiro Andres Sanches acrescenta mais uma dúvida às muitas já existentes. ?O Conselho não é soberano??, pergunta. ?Então, se alguns resolveram ir embora e o sr. José de Castro Bigi, com a maioria do Conselho presente, resolveu reabrir a sessão, qual o problema? Não tinha direito a isso??, volta a questionar. Segundo o juiz Strenger, qualquer uma das pessoas que assinaram a lista de presença tem o direito de protestar contra as decisões posteriores à sua saída. ?É um direito dele. Agora resta saber qual será a decisão da Justiça.?