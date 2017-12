Corinthians: ordem é privilegiar jovens Os jogadores estão assustados e inseguros. O Corinthians já entrou em ritmo de reformulação para 2005. A ordem dada pelo presidente Alberto Dualib para o vice-presidente Roque Citadini, repassada ao gerente Paulo Angioni e recebida por Tite, é mandar embora quem não serve. "Queremos economizar. Dispensando os atletas agora, não precisaremos pagar o mês de dezembro. E como eles não ficariam em 2005, faremos uma economia considerável. Temos de ser profissionais", diz Paulo Angioni. A desculpa é antecipação de férias. Valdson foi o primeiro a sair. Marcelo Ramos, o segundo. Nas próximas horas, Zé Carlos saberá que também deve procurar emprego. Rodrigo e Alessandro também já acionaram os seus empresários. "Eu sou um homem digno e vou trabalhar até o último instante do meu contrato. Me pediram que selecionasse o grupo e é o que estou fazendo. Não importa se o campeonato ainda está em andamento. Sou leal à diretoria. Querem os nomes já. Estou dando", assume Tite. A ordem é privilegiar os jovens. Dualib entende que a base que conquistou a Copa São Paulo de Juniores é ótima e pode ser completada com os jogadores talentosos que a MSI promete contratar. "A gente fica meio preocupado. De repente, nossos companheiros estão sendo dispensados. Todo mundo fica preocupado, torcendo para não ser o próximo", deixa escapar o jovem Coelho que, por enquanto, não corre risco. Ontem, em São Caetano, houve a separação das principais torcidas uniformizadas do Corinthians - Gaviões e Camisa 12 - como se fossem de clubes rivais. A desculpa da PM era que seria mais fácil controlá-las. Só que o comentário era que elas estão separadas por causa da resistência da Gaviões à parceria com a MSI.