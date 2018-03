Corinthians: Oswaldo opta pela improvisação O técnico Oswaldo de Oliveira decidiu fazer uma mudança radical no time do Corinthians para a partida deste domingo contra o Paysandu, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para a Ponte na última quarta-feira, e sem poder contar com o meia Piá, suspenso, o técnico fez uma opção pela improvisação. Aborrecido com o fraco desempenho do lateral-esquerdo Vinícius, o treinador decidiu experimentar o meia Renato pelo setor esquerdo. Ele fez o teste nos treinos desta sexta-feira e considerou que o resultado foi, no mínimo, satisfatório. Com isso, Rodrigo ganha nova chance e deve iniciar a partida na meia-esquerda. O técnico decidiu ainda promover a volta de Fabrício, reforçando assim o poder de marcação da equipe. Com isso, o equipe vai atuar com três volantes: Rincón, Fabinho e o próprio Fabrício. A escalação ainda não está confirmada, mas deve ser a seguinte, para o jogo de domingo: Fábio Costa; Rogério, Váldson, Anderson e Renato; Fabrício, Rincón, Fabinho e Rodrigo; Jô e Gil.