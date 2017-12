Corinthians: Oswaldo pode chegar 2ª A diretoria do Corinthians não confirma oficialmente, mas já escolheu o substituto de Vanderlei Luxemburgo. É Oswaldo de Oliveira, que dirigiu o time na conquista do mundial interclubes, no ano passado. O treinador está negociando a renovação do seu contrato com o Fluminense, mas já foi contatado pelos dirigentes corintianos. Só falta dizer sim. E, no Parque São Jorge, há gente que o espera já na próxima segunda-feira.