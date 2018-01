Corinthians otimista em manter Dida Antônio Roque Citadini, vice-presidente de Futebol do Corinthians, está otimista quanto à possibilidade de sucesso nas negociações com o Milan para a aquisição dos direitos federativos ou prorrogação do empréstimo de Dida para o Campeonato Brasileiro do segundo semestre e Libertadores da América do próximo ano. Segundo o dirigente, o Corinthians já manifestou oficialmente o seu interesse em manter o goleiro e agora aguarda uma resposta. ?O que pode ajudar é que o Milan já tem um goleiro titular (Abbiati, que está na Seleção Italiana)?, explicou o dirigente. O Milan foi quarto colocado no Campeonato Italiano, passa por uma reestruturação e estaria contratando um goleiro belga para a reserva de Abbiati. O Corinthians deve apresentar dois novos atacantes antes do início da intertemporada, dia 11, em Extrema, no Sul de Minas. A informação foi dada por Citadini, neste sábado pela manhã. Ele chegou a demonstrar irritação com a notícia de que um dos pretendidos é Dodô, destaque no Rio-São Paulo e há dois meses sem receber salários no Botafogo, do Rio. Mas Citadini repetiu que só vai divulgar os nomes depois de concluídas as negociações. Dodô disse, por telefone, que desconhece o possível interesse do Corinthians na sua contratação e que embora não esteja recebendo os salários em dia, gostaria de continuar no Botafogo. ?Fui bem no clube e acredito que a diretoria tenha um plano para pagar os atrasados e manter um bom time para o Campeonato Brasileiro. Também há a possibilidade de uma transferência para o exterior, mas por enquanto não tem nada de concreto, senão o meu procurador (Marcel Figer) teria me telefonado?, afirmou. O artilheiro acredita que no fim do seu contrato com o Botafogo, no dia 30 de junho, ele passará a ser dono da parte dos direitos federativos que ainda pertence ao Santos, podendo decidir o destino que pretende para a sua carreira.