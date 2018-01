Corinthians: Pacaembu após 3 meses O Corinthians retorna hoje à noite ao Pacaembu depois de ficar quase três meses afastado do estádio - a última partida foi no dia 21 de novembro, na vitória de 2 a 1 sobre o San Lorenzo, pela Copa Mercosul. Agora, a missão é enfrentar o River do Piauí para permanecer brigando na próxima fase da Copa do Brasil. E o time, além da empolgação de estar em casa, promete ir embalado pela vitória da Gaviões da Fiel no Anhembi. Leia mais no Jornal da Tarde