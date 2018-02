Corinthians paga a time boliviano e Arce é liberado Emerson Leão ganhou um reforço de última hora para o confronto com o São Bento, domingo, em Sorocaba: o atacante boliviano Arce foi registrado na Confederação Brasileira de Futebol e ganhou condições de jogo. Isso só aconteceu porque o Corinthians depositou US$ 100 mil - aproximadamente R$ 213 mil - na conta bancária do Oriente Petrolero pelo empréstimo de um ano do jogador. O time boliviano enviou à Federação do país a liberação do atacante e esta encaminhou a documentação à CBF. Com as ausências de Amoroso - com dores no tendão de Aquiles - e Nilmar - fora de forma -, é provável que Leão ao menos relacione Arce para o banco de reservas na partida deste domingo. A dupla de ataque titular será formada por Christian e Jaílson. Wilson e o boliviano devem ficar como opções para o decorrer do jogo.