Corinthians paga atrasados nesta 5ª O Corinthians iniciou, com um treino leve, nesta quarta-feira à tarde, a intertemporada em Extrema, no sul de Minas. Antecipando-se a uma possível recusa dos jogadores em viajar, em razão das premiações atrasadas ? até a do vice da Copa do Brasil do ano passado ?, a diretoria anunciou que o dinheiro estará na conta dos jogadores nesta quinta-feira pela manhã. Moracy Sant?Anna vai dar treinamentos físicos em dois períodos até terça-feira. Dia 19, pela manhã, o grupo ainda trabalha em Extrema e em seguida retorna a São Paulo para disputar um mínimo de três amistosos, como parte da preparação para estréia na Copa dos Campeões, dia 3 de julho, às 21h45, contra o Paysandu, em Belém. O técnico Carlos Alberto Parreira, que está trabalhando para a Fifa na Copa, só vai voltar a dirigir o time dia 17, quando o Corinthians enfrenta o Fluminense, às 16 horas, no Estádio ?Mangueirão?.