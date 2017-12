Corinthians paga jogadores na quinta O Corinthians recebeu a última parcela de R$ 4,5 milhões da venda do volante Edu ao Arsenal, da Inglaterra, e promete pagar os atrasados aos jogadores. "A informação que recebemos é de que as premiações do Rio-São Paulo e das Copas do Brasil (vice do ano passado e campeão de 2002) vai estar em nossas contas quinta-feira", disse Scheidt, um dos líderes do grupo. Hoje, os jogadores correm no Parque Ecológico do Tietê e à tarde viajam para Extrema, sul de Minas, onde fazem a intertemporada para a Copa dos Campeões até o dia 19.