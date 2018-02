Corinthians pára em Oliveira e fica mais longe das semis O Corinthians parou nas mãos do goleiro Oliveira e não conseguiu vencer o Grêmio Barueri, neste domingo, no Pacaembu, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe estreante na Série A-1 segurou o empate por 0 a 0. Com o resultado, o Corinthians chegou a 24 pontos e ficou mais longe de Palmeiras e Paulista, quarto e quinto colocados, e que chegaram a 28 pontos nesta rodada. O Grêmio Barueri segue na metade da tabela, com 17 pontos. O primeiro tempo foi de poucas emoções e o único lance de perigo foi a cobrança de falta de Anderson, aos 45, que exigiu grande defesa de Jean - que voltava ao gol do Corinthians, já recuperado de uma contusão no ombro. Para o segundo tempo, o Corinthians voltou mais animado e poderia ter marcado na cabeçada de Rosinei, aos 14, se o goleiro Oliveira não estivesse numa noite inspirada. A ofensiva corintiana continuou, principalmente com Amoroso, e consagrou Oliveira, que se mostrou imbatível e evitou a vitória do time alvinegro. Na próxima rodada, o Corinthians encara o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, na quarta-feira. No mesmo dia, o Grêmio Barueri visita o São Bento, no Walter Ribeiro. CORINTHIANS 0 X 0 GRÊMIO BARUERI Corinthians - Jean; Daniel (Daniel Grando), Betão e Gustavo; Rosinei, Marcelo Mattos, Magrão, Willian e Wellington; Amoroso e Wilson (Jean Carlos). Técnico: Emerson Leão. Barueri - Oliveira; Ricardo Villa, Edson Batatais e Zeziel; Anderson (Ricardo Bosco), André, Julio, Giuliano e Luciano Gigante (Ivan); Pedrão (Júlio Cesar) e Thiago Humberto. Técnico: Sérgio Soares. Árbitro - Rodrigo Martins Cintra. Cartões amarelos - Zeziel, Anderson, Julio, Edson Batatais, Jean Carlos e Wilson. Renda - R$ 211.075,00. Público - 15.275 pagantes. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).