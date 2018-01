Corinthians passa sufoco e ganha de virada O torcedor menos avisado poderia pensar, por alguns instantes, que se tratava do reprise de alguma partida do Corinthians no segundo semestre do ano passado. Assim como o time profissional, a garotada jogou mal e passou sufoco para vencer o Figueirense, de virada, por 2 a 1, na primeira rodada da Copa São Paulo de Juniores, neste domingo, em Jundiaí. Com o resultado, o time do Parque São Jorge se garantiu na vice-liderança do Grupo S. O primeiro colocado é o Paulista, que leva a melhor no saldo de gols, pois venceu o Angra dos Reis por 4 a 0. A vitória veio apenas nos minutos finais. O catarinense Filipe havia aberto o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Com apenas um atacante (Abuda), o Corinthians não conseguiu reagir. No segundo tempo, o técnico Adaílton Ladeira decidiu mudar. Saiu Abuda e entrou Bobô, que aos 42 empatou a partida. O gol salvador veio dos pés do baixinho e habilidoso Élton, de 1,56 metro. Com chute colocado, virou aos 44. ?No primeiro tempo, a bola praticamente não chegou ao ataque e as poucas chances criadas não foram aproveitadas?, reconheceu. ?Graças a Deus tive competência e sorte para definir o placar. Esse resultado certamente dará mais tranqüilidade ao time?, imagina. ?O Corinthians é isso garra, vontade de vencer e a certeza de que nunca ojogo está perdido.? O Corinthians volta a jogar nesta terça-feira, às 16 horas, contra o Angra dos Reis.