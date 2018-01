Corinthians: Paulista vira prioridade Que uma partida diante do Palmeiras é capaz de mudar a rotina do Corinthians não chega a ser novidade para ninguém. Porém, desta vez as alterações foram mais drásticas. O encontro com o arqui-rival na semifinal do Campeonato Paulista não só suscita a eterna rivalidade como deu à competição importância que até então, pelo menos para os corintianos, não tinha. Desde o final do ano passado o discurso no Parque São Jorge seguia unânime: a prioridade em 2003 era a disputa da Taça Libertadores da América. E assim foi durante toda fase de classificação do Paulista. Das arquibancadas, o coro de "Libertadores é obrigação!" não calava, sobretudo nas partidas nas quais o time se apresentava mal, como na derrota por 3 a 0 para o São Caetano. Mas, a partir de agora, seguir no Estadual, ou melhor, eliminar os palmeirenses, é questão de honra para os torcedores e motivo de pressão para a equipe e para o técnico Geninho que, pela primeira vez, vai viver a expectativa de um jogo contra o mais tradicional oponente. "Com todo o respeito ao São Paulo e ao Santos, esse é principal clássico do futebol paulista", afirmou o volante Vampeta. Com isso, a primeira conseqüência já está clara. Para desespero daqueles que cobravam um time mais cadenciado, com melhor toque de bola, Geninho vai, mais do que nunca, manter a filosofia do futebol de resultados. A prioridade nos treinamentos vai ser a finalização. Todos concordaram que a equipe desperdiçou muitas chances na quarta-feira contra o União Barbarense e que a repetição dos erros pode custar a vaga na decisão. E o que é pior, o mau humor da torcida. Dureza! - Que carnaval que nada. O grupo vai folgar apenas no domingo. Os demais dias serão dedicados à preparação para o primeiro jogo da semifinal, quarta-feira. "Tudo bem, nossa obrigação profissional está em primeiro lugar", ponderou o atacante Liedson. Entre os corintianos a principal preocupação é a motivação do adversário. "Eles se superaram contra o São Caetano." A diretoria tenta antecipar a segunda e decisiva partida de domingo para sábado. A justificativa é o compromisso de terça-feira, dia 11, frente o The Strongest, pela Libertadores. "Para nós essa mudança seria interessante para prepararmos melhor a equipe", explicou o treinador. Além de armar o time, Geninho terá outras três preocupações: o zagueiro Ânderson, o volante Fabrício e o atacante Gil, ainda em recuperação, estão pendurados com dois cartões amarelos.