Corinthians: paz para inglês ver Dirigentes do Corinthians e da MSI estão juntos novamente, pelo menos no que diz respeito a uma posição menos explosiva e belicosa publicamente, como vem ocorrendo desde que Kia Joorabchian dispensou os serviços da neta do presidente Alberto Dualib do setor de marketing e publicidade do clube. Um pacto de paz está em marcha até o começo da próxima temporada. E não mais que isso. A bandeira branca será hasteada para que o time possa ter calma e contratar direito. As divergências na Fazendinha chegaram ao ponto de clube e MSI não falarem o mesmo idioma até para correr atrás de possíveis reforços para 2006. Kia e Dualib temem que aconteça um efeito cascata desencadeado pela transferência do goleiro Fábio Costa para o Santos. Os dirigentes corintianos ficaram com o pé atrás às declarações do empresário do atleta, Gustavo Amorim, que demonstrou extrema preocupação com os rumos da parceria. Segundo o procurador de Fábio Costa, o clima constante de brigas e desentendimentos impulsionaram a saída do seu cliente do Parque. ?O Fábio Costa é um atleta e não vive os bastidores do Corinthians. Sua função é jogar futebol. Nada mais que isso?, disse o braço direito de Dualib, Jorge Kalil. Existe no elenco a clara e incômoda preocupação de que a parceria possa fazer água muito em breve. A MSI ainda não desistiu de se acertar com o meia Ricardinho, que ainda não renovou com o Santos. Seu retorno ao Parque pode ser definido nesta semana. COM O FLAMENGO - Os conselheiros ligados ao presidente Alberto Dualib fazem questão de dizer que Kia Joorabchian está cada vez mais interessado em trabalhar com o Flamengo. Daí viria a disposição de o iraniano repassar Renato e Ramon, contratados pela MSI, ao time carioca. Kia desmente qualquer informação de que pegará a ponte áerea para o Rio. ?Eu não tenho o menor interesse em sair do Corinthians. A MSI tem contrato de dez anos e não vai abrir mão desse compromisso. É verdade que tenho conversado com os dirigentes do Flamengo. Mas não tem nada a ver com parceria. Sei que a legislação do Brasil não permite um mesmo patrocinador em dois clubes?, respondeu o presidente da MSI a interlocutores do Parque. Kia tem planos no Corinthians. ?Será o ano da Libertadores. Vamos trabalhar para conseguir esse título. Como é que vou acabar a parceria se logo no primeiro ano conseguimos disputar a competição que todo corintiano sonha ganhar?? Ainda haverá uma reunião entre o diretor Paulo Angioni e o técnico Antônio Lopes para a definição sobre o que fazer com os meias Renato e Ramon, contratados do Atlético Mineiro. A MSI tem pedido do Fla de empréstimo. Goleiros da casa estréiam no site - Um dia depois de perder o goleiro Fábio Costa para o Santos, o site do Corinthians divulgou duas ?reportagens? sobre atletas da posição das categorias menores que disputarão a Copa São Paulo de Juniores. São eles: Célio, Alan e Weverton. Os três vindo de fora, mas que se ambientaram muito bem no Parque. Célio deixou o Palmeiras depois de cinco anos de Palestra. E como divulgou o texto ?ele encontrou caminhos melhores?. Weverton veio do Rio Branco, do Acre. E Alan é oriundo de Salvador, Bahia.