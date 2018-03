Corinthians pede paciência para a torcida Que tarefa inglória a do Corinthians neste sábado. Os jogadores e integrantes da comissão técnica sabem que precisam vencer o jogo por três razões óbvias. A primeira é se manter no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro (está em oitavo com 13 pontos). A segunda, afastar um pouco mais o fantasma da eliminação da Libertadores, que ainda vai assombrar o Parque São Jorge por um bom tempo. E a terceira ? e principal ? é ficar de bem com a torcida, descontente desde a fatídica partida contra o River Plate. Nessa última encontra-se o dilema: o adversário é o Juventude, time gaúcho, que está mal na classificação (18º) e joga fora de casa. Em outras palavras, um convite à retranca. E agora? Os torcedores querem goleada, o time deseja vencer bem para agradá-los, mas o adversário vem mais fechado, mais espremido do que sardinha em lata. ?Então vamos ter de providenciar um abridor?, brincou o atacante Liedson, sobre quem recai boa parte da cobrança por gols. Mesmo no clima de brincadeira, o artilheiro corintiano está consciente que a equipe não terá aquilo que mais precisa em uma partida como a desta tarde: paciência das arquibancadas, ainda mais no primeiro em casa após a derrota frente os argentinos. ?Sabemos que a torcida está impaciente e decepcionada conosco?, admitiu. ?Porém, num jogo como esse não podemos nos afobar. É preciso tocar a bola e buscar os espaços, seja pelas laterais, seja pelo meio. A palavra-chave é paciência e pelo menos nós jogadores teremos de nos comportar dessa forma.? Mudança ? E para conseguir os pontos que o clube tanto cobiça, o técnico Geninho resolveu adotar o esquema ?arroz com feijão?. Abandonou o sistema com três atacantes e adotou o tradicional 4-4-2. Blá, blá, blá tático à parte, o ponto central é o seguinte: desde a contusão de Vampeta (sua volta só deve ocorrer em outubro), o Corinthians ficou carente na armação das jogadas. Então surgiu a pergunta. O que adianta ter três atletas no ataque se ninguém consegue armar as jogadas para eles? A resposta foi recuar Leandro, que ajudará Jorge Wagner no toque de bola. Enquanto isso, Fabrício e Cocito (substituto do suspenso Fabinho) se encarregam da marcação e a dupla Liedson e Gil tenta chegar ao gol. Calma lá ? Em meio às declarações sobre a maneira como o time gaúcho vai se comportar, Geninho tentou atenuar. O treinador disse acreditar que terá pela frente uma defesa compacta, mas lembrou que nenhuma equipe consegue jogar assim o tempo todo. ?É claro que eles vão querer explorar os contra-ataques. Afinal, também precisam dos pontos para ficarem mais confortáveis na tabela?, lembrou. ?Então vamos ficar espertos lá atrás, sim!?