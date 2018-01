Corinthians pede ?reforço? à CSF Marcelinho continua dando problemas ao Corinthians. Cinqüenta dias após ter trocado o Parque São Jorge pela Vila Belmiro, o atual craque do Santos ocupa uma vaga na lista dos jogadores inscritos pelo campeão paulista na Copa Mercosul. Paulo Nunes e André Luís, outros que deixaram o Corinthians, também estão inscritos pelo clube brasileiro, que estréia nas quartas-de-final da competição sul-americana contra o Universidad Católica, quarta-feira, em Santiago do Chile. O Corinthians vai negociar com a Confederação Sul-americana a troca dos nomes de Marcelinho, Paulo Nunes e André Luís pelos jogadores que chegaram recentemente ao Parque São Jorge. Os contratados Dida, César Sampaio, Renato e Fabrício Sousa, além de Fernando Baiano, reintegrado, estão na expectativa para serem inscritos na Mercosul. "Se não der para fazer a troca dos jogadores poderemos ter problemas na competição", diz o técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, ao ressaltar que o elenco do clube é pequeno para a disputada de duas competições. ao mesmo tempo. "Na lateral-esquerda, por exemplo, tenho só o Kléber inscrito na Mercosul." O regulamento não prevê a troca de jogadores de uma fase para a outra. Memo assim a Confederação Sul-americana de Futebol admite a possibilidade de um acordo entre os clubes classificados sobre a possibilidade da inscrição de novos atletas. Enquanto tenta resolver o impasse, o Corinthians se prepara para o jogo contra o Grêmio, no domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, César Sampaio está em condição de fazer a estréia no novo clube. Após ter deixado o Deportivo La Coruña, da Espanha, há uma semana, o volante de 33 anos foi inscrito na competição nacional. Nesta sexta-feira, Luxemburgo comandou um jogo-treino contra o Bragantino, em Bragança Paulista. O objetivo do treinador era observar César Sampaio em ação. O treinador queria saber também a real condição do zagueiro Scheidt, que se recuperou de uma artroscopia no joelho esquerdo. O jogo será decisivo para o Corinthians, que ainda sonha com a classificação. O time está na 17.ª posição, com 23 pontos em 18 jogos.