Corinthians pega Palmeiras com público A justiça esportiva reduziu hoje a pena do Corinthians em um jogo pelos incidentes ocorridos no clássico contra o São Paulo, no dia 8 de maio, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O clube havia sido punido com perda de três mandos de campo em primeira instância. Mas o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), presidido por Luiz Zveiter, resolveu rever parcialmente a decisão. Portanto, o clube do Parque São Jorge vai enfrentar o Palmeiras, no dia 10 de julho, com os portões abertos, podendo cobrar ingressos. Mas, antes, cumprirá dois jogos de punição por causa da invasão de torcedores no campo e do arremesso de morteiros no gramado no clássico contra o São Paulo: contra Flamengo, no domingo, e Fluminense, no dia 26 de junho. A multa de R$ 150 mil, no entanto, foi mantida.