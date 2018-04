Corinthians pensa em ser campeão em Santa Catarina

Ganhar do perigoso Figueirense, que no primeiro turno venceu por 2 a 0, no Pacaembu, não basta. Para os corintianos comemorarem o seu quinto título brasileiro ainda é necessário um tropeço do Vasco diante do Fluminense, no clássico a ser realizado no mesmo horário, no Engenhão.

Em caso de empate ou derrota em Santa Catarina, o clube alvinegro adiará a decisão para o clássico contra o Palmeiras, jogo no qual pode chegar ainda como líder, precisando de um simples empate, ou em segundo - pode ser superado pelo Vasco, desde que perca do Figueirense e os vascaínos vençam o Fluminense - com a obrigação da vitória. O Fluminense só será campeão se ganhar os dois clássicos (encerra contra o Flamengo) e o Corinthians somar, no máximo, um ponto.

Mesmo ciente de que não é bom "olhar no quintal dos outros", lição dada à exaustão pelo técnico Tite, o clube, que sempre pregou pelo respeito e humildade, já não se segura e aposta em derrapada do Vasco e em triunfo no estádio Orlando Scarpelli, onde jamais perdeu para o Figueirense pelo Nacional.

"Seria bem legal conquistar o título uma semana antes do fim para poder curtir e festejar. Nós merecemos por tudo que fizemos até agora. É focar e tenho certeza que se fizermos bem o nosso papel temos chance de conquista já", afirmou o lateral-esquerdo Fábio Santos. "A gente está carregando muita pressão porque só o título vai interessar".