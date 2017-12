Corinthians pensa no futuro. Sem MSI Nos bastidores do Corinthians, o assunto parceria já é coisa do passado. A reunião de sexta-feira em que o Conselho Deliberativo do clube decidiu alterar quatro cláusulas do contrato proposto pela Media Sports Investiment (MSI), duas das quais vitais para o negócio, foi a pá de cal definitiva. "Agora os dirigentes têm de pensar à frente, no que vão propor para erguer a equipe e saldar as dívidas", afirmou um até então eufórico defensor da transação, que não quis ver seu nome revelado. Encabeçadas pelos vices Antonio Roque Citadini e pelo conselheiro Wadih Helu, a oposição não só conseguiu a não aprovação da parceria, que muitos davam como certa, como ainda impuseram à MSI a divulgação do nome das pessoas por trás do fundo de investimento. Tal manobra foi possível ao acrescentarem à contraproposta a obrigatoriedade do procedimento ?know your client?, no qual os bancos centrais dos países de origem do dinheiro têm de informar todos os dados dos investidores. Além disso, praticamente jogaram o antigo contrato no lixo ao alterar sua espinha dorsal, não aceitando o modelo de empresa que seria criada à partir da aprovação. Em vez de Corinthians S.A, determinaram a criação da Corinthians Licenciamentos. "Mudar isso tudo em quinze dias (prazo determinado para apresentação do novo contrato)? Praticamente impossível", afirmou o deputado estadual Romeu Tuma Jr., momentos depois da reunião de sexta-feira. Contusão - No treino desta quarta-feira, o garoto Jô se machucou - lesão na coxa esquerda - e está vetado para o jogo de sábado, contra o Fluminense. Em seu lugar deve entrar Alberto. E ainda houve mais mudanças. Valdson foi substituído por Filipe Alvim e Rosinei entrou no meio-de-campo.