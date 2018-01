Corinthians perde 1ª na Mercosul O Corinthians perdeu a invencibilidade na Copa Mercosul ao ser derrotado nesta quinta-feira pelo Independiente por 1 a 0, em Buenos Aires. O resultado não influiu na situação do time, que já estava classificado, com dez pontos. Já o time argentino somou seis pontos e agora divide a segunda colocação do grupo C com o Colo-Colo. O atacante Luizão foi a atração do jogo ao substituir Luciano Ratinho aos 29 minutos do segundo tempo. O jogador estava afastado do futebol há cinco meses, por causa de uma cirurgia no joelho direito. Antes de começar o jogo, o lateral-esquerdo Kléber com dores na coxa direita, foi poupado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e em seu lugar, o treinador escalou Marcelo. Logo no início do confronto, o juiz anulou um gol legítimo marcado por Deivid. O bandeirinha assinalou impedimento do atacante. Por não valer nada a partida para o time paulista, o Corinthians não levou muito perigo ao gol do Independiente e por conta disso, o adversário, que chutou o dobro de vezes (10 contra 5) inaugurou o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com um gol de falta do volante Montenegro. No segundo tempo, o time argentino foi ousado e criou mais oportunidades no jogo, mas não conseguiu superar o adversário, que soube se defender e evitar que mais gols fossem tomados. Durantes os 16 minutos em que o atacante Luizão esteve em campo ficou evidente a falta de ritmo do jogador.