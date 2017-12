Corinthians perde a quarta seguida Adivinha o que aconteceu com o Corinthians nesta quarta-feira à noite? Perdeu, é claro! Aliás, como dizem os torcedores mais fanáticos, tal pergunta é absolutamente dispensável. A questão correta é: de quanto o Corinthians perdeu? Dessa vez foi de pouco, apenas 1 a 0 para o Coritiba. Embora magra, a derrota serviu para deixar o já capenga grupo corintiano com mais um vexame nas costas. Depois de sofrer a maior goleada da história alvinegra em Campeonatos Brasileiros (6 a 1 para o Juventude), a equipe chegou à quarta derrota consecutiva na atual edição, o que ainda não havia ocorrido neste ano. E a notícia não é das melhores para os corintianos, que continuam na incômoda 15ª posição, com 52 pontos. O próximo adversário é o Goiás, equipe sensação do returno e que entrou na briga por vaga na Libertadores. A partida está marcada para domingo, no Pacaembu. Já o Coritiba confirmou a quarta colocação, agora com 68, e enfrenta o Fluminense, sábado, no Maracanã. E ao que tudo indica, o trabalho de reformulação do grupo para a próxima temporada vai dar mais trabalho do que imaginavam comissão técnica e diretoria corintiana. Nos dias que antecederam o jogo em Curitiba, o técnico Juninho Fonseca deixou claro para os atletas que a performance nas últimas rodadas seria decisiva para a escolha daqueles que permanecerão no time em 2004. Diante disso, cabem duas constatações: ou a maioria será reprovada ou poucos têm vontade de continuar no Parque São Jorge. A pior constatação quando se assiste ao Corinthians não é exatamente o péssimo rendimento técnico dos jogadores ou a falta de padrão de jogo. Lamentável mesmo é a notória ausência de interesse em melhorar. Desde o início do segundo semestre, quando a vaga na Taça Libertadores ainda era considerada certa e o título um objetivo, os problemas demonstrados são sempre os mesmos: erros de passe, mau posicionamento do sistema defensivo, entre outros. INOFENSIVO - Agora, o mais curioso diante do Coritiba foi a fragilidade do ataque. O técnico Paulo Bonamigo jamais imaginou que sua zaga teria noite tão tranqüila. Os torcedores que se dispuseram a ir até o Couto Pereira não souberam o que é prender a respiração. Após um bom primeiro tempo na partida anterior, contra o Santos, o Corinthians voltou a ser inofensivo, refém das cobranças de falta ou escanteios. O castigo que todos previam aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo. Maurinho acertou chute forte em cobrança de falta, quase da intermediária, no ângulo de Doni. O goleiro corintiano ainda tocou na bola, mas não foi suficiente para desviá-la. Já a tão esperada volta de Vampeta ficou para o fim de semana. Juninho disse acreditar que, diante da torcida, seu rendimento pode ser melhor.