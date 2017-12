Corinthians perde amistoso em Barueri O Corinthians perdeu por 1 a 0 do São Caetano no jogo-treino de hoje cedo no Sportville, em Barueri. O gol da vitória do time de Jair Picerni foi marcado por Marlon, quase no final do jogo-treino, que teve dois tempos de 50 minutos. O auxiliar-técnico Jairo Leal, que vai dirigir o time nas primeiras rodadas da Copa dos Campeões, enquanto Carlos Alberto Parreira não retornar do Japão, não deu importância ao resultado. "O nosso objetivo era dar ritmo de jogo a Fabinho e Renato, que vão substituir Vampeta e Ricardinho. Os dois tiveram poucas oportunidades no primeiro semestre e não estão no nível dos companheiros", afirmou Leal. Os jogadores corintianos folgam amanhã e segunda-feira às 7h54 as delegação embarca no aeroporto de Congonhas para Belém. Quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), o time estréia na Copa dos Campeões, enfrentando o Paysandu, no estádio Mangueirão.