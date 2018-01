Corinthians perde André Luiz em coletivo Não é Sexta-Feira 13, mas a bruxa esteve solta no Parque São Jorge na manhã de hoje. No primeiro treino coletivo do Corinthians visando o clássico contra o São Paulo, domingo, dois jogadores deixaram o campo contundidos. O volante André Luiz sentiu a coxa direita e está vetado para o confronto paulista. Em seu lugar, o técnico Júnior escalou Renato, que por má sorte, sofreu uma pancada no tornozelo direito e passa a ser dúvida. A volta do lateral Rogério, que treinou normalmente, foi comemorada pela comissão técnica. Durante os testes, o novo treinador colocou Pingo no lugar de Wendel, enquanto Jamelli substituiu Robert. Já Moreno deu lugar a Vinícius. Os titulares venceram os reservas por 1 a 0, com gol de Gil. Visita - O Ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, esteve presente no Parque São Jorge e propôs uma parceria com o Corinthians para incentivar o futebol em Cuba. Segundo o site do clube, a diretoria ?se mostrou muito receptiva e deve aceitar o convite?.