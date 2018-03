Corinthians perde até jogo-treino Nada melhor do que enfrentar um adversário de menor expressão quando a fase é ruim. Nesta quarta-feira, em Extrema, Minas Gerais, o time reserva do Corinthians, formado por jogadores revelados no clube e outros ameaçados de dispensa, recebeu o Grêmio Recreativo Barueri, da Série B1 do Paulista. Era a chance para Régis Pitbull, Adrianinho e Samir, entre outros, mostrarem que ainda têm condições de permanecer no clube. Porém, os corintianos decepcionaram. Além de apresentar um futebol ruim ainda perderam a partida por 1 a 0, gol de Edu Bala. Régis e Adrianinho participaram apenas do primeiro tempo e pouco fizeram. Na única chance que o atacante teve, após saída errada do zagueiro Fábio, finalizou para fora. Na segunda etapa, o Corinthians continuou mal e, em um contra-ataque, Edu Bala fez o gol da vitória, e deixou os corintianos, já ameaçados de dispensa, em situação ainda mais delicada. "Fico feliz por ter feito o gol num time da grandeza do Corinthians, mas viemos aqui para ajudar o Corinthians", disse Edu Bala, que torce para a equipe alvinegra. Na trágica partida, o Corinthians ainda perdeu Edson Araújo, machucado, e Renato, expulso. O meia ameaçou o jogador rival.