Corinthians perde do Cruzeiro e é eliminado da Copa SP No primeiro jogo pra valer na Copa São Paulo de Juniores, o Corinthians caiu. Com falhas na defesa e muitas chances de gol desperdiçadas, o maior vencedor da competição foi eliminado na segunda fase ao ser derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. Assim como no ano passado, quando foi batido pelo Fortaleza, o Corinthians não passa às oitavas-de-final. Em busca de seu primeiro título, o Cruzeiro encara agora o Vitória, da Bahia, provavelmente na próxima quinta. Depois de passar facilmente por Paysandu (6 a 0), Fluminense-BA (8 a 0) e União São João (2 a 1) na primeira fase, a defesa do Corinthians teve seu primeiro teste verdadeiro diante do time mineiro. E foi reprovada sem apelação. Os dois primeiros gols do Cruzeiro - do lateral-esquerdo Ânderson e do atacante Guilherme (todos no primeiro tempo) - vieram numa sucessão de falhas dos laterais Renato e Caju e dos zagueiros Kelysson e Cris. Poder de reação até que o Corinthians mostrou, já que conseguiu o empate antes do intervalo com os gols do meia Everton e do centroavante Alisson. Só que a zaga falhou novamente e Ânderson fez o terceiro do Cruzeiro poucos minutos depois da igualdade corintiana. "Tomamos 3 gols em falhas nossas. Quem erra mais, perde. Perdemos numa competição importante, mas é uma coisa que acontece. Essa geração está trabalhando e não pode acabar", disse Kelysson, que acabou até sendo substituído por Cássio no segundo tempo. No lado cruzeirense, o goleiro Rafael se destacou pelas defesas durante a pressão corintiana nos 45 minutos finais. "É ótimo vencer aqui contra a torcida toda deles. Chegamos aqui como mineirinhos, bem quietinhos, e mostramos muita garra e disposição. Nosso time é assim", contou.