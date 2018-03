Corinthians perde e é eliminado O Corinthians, mais uma vez, parou no meio do caminho na Libertadores da América. Caiu derrotado por 2 a 1 pelo River Plate, nesta quarta-feira, no Morumbi. E saiu da competição nas oitavas-de-final sob um fino show dos argentinos. Pior, mostrou total falta de controle emocional e terminou com nove jogadores. Uma despedida das mais melancólicas da sua história. "Temos de controlar a ansiedade, se ela for excessiva torna-se prejudicial", disse o técnico Geninho um minuto antes de a partida começar. O treinador acertou em cheio. Nem ele mesmo, ali do lado de fora do campo da batalha, conseguiu acalmar os nervos. O que dizer então dos jogadores. Desde o início do jogo, o Corinthians não se livrou do nervosismo. Liedson, um dos mais agitados, comprou briga com os argentinos. "Tentei ver se eles apelavam com as minhas provocações, se eles perderiam a cabeça. Mas quem se descontrolou foi o nosso time", disse Lideson. Não foi uma boa alternativa, essa de irritar os jogadores do River. O Corinthians deveria é buscar os gols - precisava de uma diferença de dois para garantir a classificação, após ter perdido por 2 a 1 na Argentina. Conseguiu marcar aos 9 minutos com Liedson de cabeça, aproveitando cruzamento de Leandro depois de uma cobrança de falta ensaiada com Rogério. O gol de Liedson que poderia abrir as portas de uma vitória folgada, sem atropelos, teve efeito inverso. Em vez de o time se conter, partiu para a guerra. Era tudo o que o River queria. Os argentinos compraram o desaforo. E partiram para as provocações também. Foi o momento do River. Doni fez uma bobagem na reposição de bola e na seqüência, Fabinho fez falta em D?Alessandro - o craque argentino - , aos 20 minutos. Na cobrança combinada, Coudet mandou a bola na cabeça de Demichellis: 1 a 1. Começava o martírio corintiano. O desespero tomou conta do time e do treinador. O Corinthians passou dos 25 aos 40 minutos atropelando, fazendo faltas e instigando os argentinos. Em um lance na lateral, longe da área, D?Alessandro enfeitou uma jogada em cima de Roger, garoto promovido dos juniores do Parque São Jorge. Geninho, a um metro do lance, gritou: "Pega, pega". Roger, muito nervoso, pegou feio. Deu um pontapé em D?Alessandro e foi expulso, aos 45. A expulsão de Roger foi uma conjunção do descontrole dos jogadores e do próprio técnico. Se com 11 já estava complicado, com 10 seria ainda mais difícil. O Corinthians teria ainda 45 minutos para pelo menos marcar mais um gol e levar a decisão para os pênaltis. Geninho voltou do intervalo com o meia Renato na vaga do irrequieto atacante Leandro. Mais do que recompor o time com a substituição, o Corinthians teria de jogar com raça. A torcida estava lá fazendo o seu papel: "Todo poderoso Timão", uma repetição angustiada. O River, até os 10 minutos, não sentiu a pressão. Bem organizado e sob a regência de D?Alessandro e Coudet , o time argentino chegou fácil até a zona de gol. O caminho utilizado: o setor esquerdo da defesa corintiana, ponto fraco da marcação do time brasileiro. Dos 10 minutos aos 22, o River perdeu quatro chances incríveis para resolver o jogo. Mas aos 29, não teve jeito. Fábio Luciano meteu a mão na bola: pênalti. Fuertes bateu e fez 2 a 1. No final, Fabinho foi expulso. A festa era argentina. Ficha técnica: Corinthians: Doni; Rogério, Anderson, Fábio Luciano e Roger; Fabrício (Pingo), Fabinho e Jorge Wágner; Leandro (Renato, depois Leandro Amaral), Liedson e Gil. Técnico: Geninho. River Plate: Buljubasich; Garcé, Ameli, Demichelis e Lequi; Coudet, Pereyra (Ahlmada), Zapata (González) e D´Alessandro (Ludueña), Fuertes e Cavenaghi. Técnico: Manuel Pellegrini. Gols: Liedson, aos 8, e Demichelis, aos 22 minutos do primeiro tempo; Fuertes, aos 30 do segundo. Árbitro: Oscar Ruiz (COL). Cartão amarelo: Fabinho, Ameli, Jorge Wagner, Demichelis, Fábio Luciano e Ânderson e Ahlmada. Cartão vermelho: Roger e Fabinho. Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo. Tabela da Libertadores