Corinthians perde e é eliminado pelo Bahia na Copa São Paulo

ARARAS - Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com oito títulos, o Corinthians foi eliminado precocemente na noite desta quarta-feira. O time não conseguiu balançar as redes do Bahia e perdeu por 1 a 0. Assim, o time de Salvador se classificou para as oitavas de final. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Feijão.

Em Araras, Corinthians e Bahia fizeram uma partida bastante equilibrada, com os dois times criando boas chances de gol. No entanto, o time paulista viu Feijão abrir o placar para o time baiano aos 32 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Corinthians não conseguiu chegar ao empate e inclusive acertou por duas vezes a trave adversária.

Nas oitavas de final da Copa São Paulo, o Bahia terá pela frente o Juventude, que nesta quarta-feira venceu o América-SP, por 2 a 1, e garantiu a classificação para a próxima etapa do torneio. O jogo está marcado para a próxima sexta-feira, mas ainda não teve o seu local definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).