Corinthians perde e Rogério sofre lesão O Corinthians segue a sua rotina de derrotas em amistosos durante a preparação para o Brasileiro. Nesta quarta-feira à noite, o time perdeu para o Ituano por 2 a 1, em partida realizada no estádio Novelli Júnior, em Itu. Além do resultado, os corintianos tiveram uma má notícia: o lateral-direito Rogério deixou o estádio de ambulância, com suspeita de fratura na costela. Na semana passada, o Corinthians já havia feito dois amistosos de preparação. E perdeu ambos. Foi derrotado pelo Grêmio Barueri, por 1 a 0, e pelo Santo André, por 2 a 0. No primeiro tempo do jogo em Itu, o time da casa logo abriu o placar. Aos 11 minutos, Ricardo Lopes escapou pela direita e cruzou para o meia Alexandre Sales, que fez 1 a 0 de cabeça. O Corinthians teve a chance de empatar aos 25 minutos, em cobrança de pênalti. O atacante Jô foi derrubado por Lima, mas Rincón foi infeliz na cobrança. O goleiro André Luís pulou no canto direito e espalmou a bola. Ela ainda bateu na trave antes de sair pela linha de fundo. A segunda etapa teve um futebol ainda mais fraco. O Corinthians tinha o domínio da posse de bola, mas o Ituano era mais objetivo. Apesar disso, o empate saiu aos 25 minutos. Gil driblou o seu marcador e cruzou para Rogério. O lateral-direito dividiu com a defesa e a bola acabou entrando. Apesar do gol, Rogério se contundiu no lance. Ele bateu com as costas na trave e deixou o estádio com suspeita de fratura na costela. Os médicos do clube prometeram divulgar o diagnóstico completo nesta quinta-feira. O Ituano chegou à vitória justamente com um gol de Leandro Amaral, que foi dispensado pelo Corinthians no ano passado. O atacante fez um belo gol, ao receber cruzamento de Jabá e chutar de voleio, sem chance para Fábio Costa. O Corinthians, do técnico Oswaldo de Oliveira, jogou com Fábio Costa; Rogério (Edson), Anderson, Váldson e Vinícius (Roni); Fabrício (Rosinei), Rincón, Rodrigo (Edson Araujo) e Piá: Jô (Bobo) e Gil.