Corinthians perde em casa na Copa FPF A derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Rio Claro, em pleno Parque São Jorge, foi a grande surpresa da tarde deste sábado na rodada de abertura do mata-mata da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Agora, o time da Capital terá que vencer o confronto de volta em Rio Claro, para seguir na competição. Para o clube do interior, o empate já será suficiente. O Rio Claro abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Alan, aos 37 minutos, e Luciano Gigante, aos 40. O Corinthians, único dos grandes que sobrou na disputa, ainda diminuiu com Marcelo Godri, aos 5, mas não conseguiu nem o empate, sentindo bastante a expulsão de Gênesis, ainda no primeiro tempo. Outra surpresa foi a derrota do Juventus, por 1 a 0 para o Noroeste, em plena Rua Javari, com gol de Otacilio Neto. Agora, o time bauruense só precisa empatar em casa. Na terceira partida realizada em São Paulo, o Nacional honrou o futebol paulistano e bateu o Rio Preto por 2 a 1 no Estádio Nicolau Alayon. Agora, o Nacional jogará por um empate em São José do Rio Preto. O Mirassol, por sua vez, fez um jogo equilibrado com o ECO-Osasco, que terminou empatado em 3 a 3. Com isso, uma vitória simples classifica qualquer dos times para a seqüência da competição. Em Ribeirão Preto, no Estádio Palma Travassos, Comercial e Guarani empataram, por 2 a 2. Na volta, o empate em um gol dará a vaga ao time campineiro.