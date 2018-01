Corinthians perde lateral Guilherme Arana por dez dias

Titular nas partidas contra Fluminense, Palmeiras e Grêmio, o garoto Guilherme Arana sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e ficará fora por volta de dez dias. A lesão é de grau 1 e o jogador desfalcará o Corinthians nas três próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Joinville, Internacional e Santos.

Guilherme Arana se machucou aos 15 minutos do primeiro tempo do empate por 1 a 1 com Grêmio, na quarta-feira. Sem opções, Tite teve de improvisar o zagueiro Yago no setor.

A boa notícia é que Uendel se recuperou de lesão muscular na coxa direita e volta na partida de domingo contra o Joinville. Nesta quinta-feira, inclusive, o jogador participou normalmente do treino no CT do Parque Ecológico.

Bruno Henrique, em contrapartida, continua fora. Após sofrer uma torção no tornozelo esquerdo, havia a expectativa de que ele estivesse à disposição para o jogo contra o Joinville. O problema é que o volante também sofreu um edema ósseo na região e não tem precisão de retorno.