Corinthians perde mando no Paulista por sinalizadores

SÃO PAULO - O Corinthians não poderá atuar no Pacaembu na primeira partida da equipe em casa no Campeonato Paulista do ano que vem. Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou que a equipe foi punida com a perda de um mando de campo, e ainda será obrigada a pagar uma multa de R$ 30 mil.

O clube do Parque São Jorge foi citado na pauta do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) pelos incidentes ocorrido na decisão do Campeonato Paulista, diante do Santos, no último dia 19. Na ocasião, torcedores corintianos que estiveram na Vila Belmiro acenderam sinalizadores e os arremessaram no gramado, obrigando o árbitro da partida, Guilherme Ceretta de Lima, a interromper o confronto.

Em março, o presidente do TJD-SP, Mauro Marcelo de Lima e Silva, havia determinado que qualquer tipo de incidente com fogos de artifício, sinalizadores e afins no interior dos estádios seria punido com a perda de mandos. A determinação aconteceu justamente depois de um caso envolvendo o Corinthians, já que em fevereiro um torcedor do San José foi morto após um sinalizador ter sido lançado por um corintiano na partida entre as equipes, na Bolívia, pela Libertadores.