Corinthians perde Mascherano por 15 dias Márcio Bittencourt já soube do departamento médico corintiano que não deve contar com Mascherano por pelo menos 15 dias, por causa de estiramento na coxa direita. O departamento jurídico também antecipa que Tevez deve ficar de quatro a seis jogos suspenso: a estrela do time foi expulsa contra o São Caetano por ter xingado a mãe do árbitro Anselmo da Costa. O treinador corintiano percebeu que o elenco do líder do Brasileiro é restrito. E, para continuar brigando pela título, ele quer mais jogadores. "Estamos entrando na metade do Brasileiro. Eu me sinto juntando os cacos toda vez que acaba uma partida e começo a pensar no próximo jogo. Agora foi o Mascherano, tem o julgamento do Carlitos... A situação começa a ficar preocupante. Nosso elenco é pequeno", diz o técnico. Fora também da seleção - Mascherano sofreu estiramento contra o Internacional. Ele tentou dar um calcanhar e esticou demais a coxa direita e sofreu o estiramento. O argentino estava revoltado com a contusão. "Eu estou fora, não só da partida contra a Ponte Preta no domingo, como do amistoso da Seleção Argentina em Budapeste contra a Hungria (no dia 17)", dizia irritado no desembarque da delegação, hoje, no aeroporto de Congonhas. Novo zagueiro - Sentindo o quando as estrelas podem fazer falta ao time, Márcio autorizou a contratação do zagueiro Wescley que estava atuando em Israel. "Eu preciso aumentar o elenco e autorizei a vinda do menino. Sei que é um grande zagueiro, apesar de jovem. Foi líder no Vasco da Gama. Temos de aumentar o número de bons jogadores. E a chegada do Wescley se encaixa no que eu preciso", afirma o treinador. O diretor da MSI, Paulo Angioni, confirmou a contratação e deu alguns detalhes. "Conheço o zagueiro e é um bom jogador. Surgiu a oportunidade da MSI tê-lo de graça, pagando só os salários. Então, nós aproveitamos a chance. Deve ser apresentado oficialmente amanhã como novo reforço." Mas Márcio insiste em um artilheiro. O técnico não se conteve diante dos gols perdidos por Jô e Bobô. "Se os meninos tivessem um pouquinho só de tranqüilidade contra o Internacional, fariam os gols e ganharíamos a partida fácil. Eles têm potencial grande, mas precisam conter a afobação." Pela centésima vez, Angioni afirmou que a MSI está procurando um atacante. "Não está fácil. Estamos estudando alguns nomes." O presidente Alberto Dualib, que viu a sua preferência por Dininho não importar para a MSI - que fechou com Wescley -, quer Washington, do Verdy Toquio. Jô disse em Porto Alegre que só está faltando sorte para ele e para Bobô. "Nós conseguimos criar as jogadas e ficar bem perto de marcar. Foi só uma questão de falta de sorte que a bola não entrou", afirmou.