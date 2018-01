Corinthians perde na estréia de Júnior Na estréia do técnico Júnior, o Corinthians perdeu para o São Caetano por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Pacaembu. Os gols do jogo foram marcados por Warley, Capixaba e Adhemar, deixando a equipe do ABC paulista com 57 pontos no Campeonato Brasileiro. Já os corintianos seguem com 49. Aos 30 minutos do segundo tempo a torcida corintiana já ia embora envorgonhada do Pacaembu. O constrangimento era generalizado. O batismo de Júnior diante dos torcedores do Corinthians não poderia ter sido pior. O São Caetano de Tite trouxe a realidade para quem ainda acreditava no fraco elenco que derrubou Geninho. "Não tive nenhuma surpresa. Temos o que está aí. Serão esses jogadores que defenderão o Corinthians até dezembro. Só depois poderemos trazer reforços. Então, vamos tentar fazer o melhor que pudermos", admitiu Júnior. Desde o início, a equipe de Tite mostrou como iria ganhar. O São Caetano tocava a bola com objetividade. E foi se aproveitando da frouxa marcação corintiana. Em oito minutos, o Corinthians já perdia. Adhemar bateu violentamente falta da entrada da área. Warley desviou a bola de Rubinho: 1 a 0. O São Caetano continuou dominando o jogo e provocando uma mistura de raiva, desespero e impotência nos corintianos. O time de Júnior parecia ter vergonha de chutar para o gol. Se não fosse o desperdício, a equipe de Tite já iria para o intervalo vencendo por uma vantagem bem mais justa. A expectativa de alguma mudança no segundo tempo no Corinthians era utópica. Aos 8 minutos, Capixaba fez como quis os 2 a 0, ao invadir a área e bater na saída de Rubinho. Depois, aos 28, Adhemar fez o terceiro gol ao receber ótimo cruzamento de Zé Carlos. Os corintianos não suportaram e começaram o triste cortejo de volta para casa.