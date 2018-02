Corinthians perde o mando de um jogo Ficou barato para o Corinthians. A invasão de torcedores ao gramado do Pacaembu durante a partida na qual o time foi goleado pelo Atlético-PR por 5 a 0 custou a perda de um mando de jogo e o pagamento de R$ 50 mil. A sentença foi definida hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio. A pena será cumprida na partida contra o Flamengo, marcada para o dia 20, possivelmente em Limeira. O mais provável é que a diretoria corintiana opte por jogar no interior do Estado. Para completar o alívio do grupo e da comissão técnica, todos os jogadores julgados foram absolvidos. Nos casos do goleiro Fábio Costa e do volante Fabinho, denunciados por ofensas ao juiz Alício Pena Júnior após o jogo contra o Vitória, pela Copa do Brasil, eles foram suspensos por dois jogos, porém, o tribunal transformou a pena em pagamento de R$ 300,00 cada em cestas básicas. Chamou a atenção de todos no tribunal a argumentação do advogado corintiano, João Zanforlim. "Nem o Bush consegue segurar os terroristas do Bin Laden. E quem são esses torcedores? São nossos terroristas, mas esses são da paz. Só querem protestar", argumentou o advogado. "O Corinthians vai ser punido pela grandeza de sua torcida? Vai punir o clube por causa de dois malucos?" A defesa entusiástica de Zanforlin surtiu efeito nos auditores, que se dividiram na hora da votação. Dois optaram pela pena mínima, suspensão de um jogo e multa de R$ 50 mil, e dois preferiram o valor mínimo mais a perda de dois mandos de campo. No desempate, prevaleceu a punição menor. "Esses terroristas citados pelo advogado do Corinthians são criados pelos próprios clubes. E muitos desses terroristas viram cabos eleitorais e até seguranças dos dirigentes", destacou em seu voto o presidente da 2ª Comissão Disciplinar do STJD, Aloysio Costa, que votou pela perda de dois mandos de campo. "Precisamos reprimir, porque hoje eles entram sem armas, amanhã estarão com facão, serrote, revólver..." O ex-técnico do Corinthians Oswaldo de Oliveira também foi julgado e suspenso por 30 dias, porque o juiz Alício Pena Júnior relatou na súmula que sua atuação no confronto contra o Vitória, de acordo com o treinador, foi uma "safadeza". Para justificar seu voto de absolvição a Oliveira, o auditor Cassani foi sarcástico: "Safadeza mesmo é a Juliana Paes aparecer pelada na novela das oito". No que retrucou o presidente da 3ª comissão: "Uns gostam e outros não".