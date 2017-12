Corinthians perde outra e amplia crise O Corinthians foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0, em Maceió neste sábado à tarde, na primeira partida da equipe na Copa dos Campeões. O resultado torna ainda mais complicada a situação do time, que foi ao Nordeste em busca de uma vaga na Taça Libertadores da América - o campeão está assegurado. Os clubes voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 21h45, desta vez em João Pessoa. Os paulistas precisam vencer por dois gols de diferença para continuarem na competição. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. Um empate basta aos paranaenses. Como se não bastassem todos os problemas extra-campo que a equipe está enfrentando desde a derrota para o Grêmio por 3 a 1, dia 17, em casa, que lhe custou o título da Copa do Brasil, o Corinthians teve de superar, ou pelo menos tentar, mais um, desta vez dentro do campo. Foi o novo esquema tático imposto pelo técnico Wanderley Luxemburgo, baseado na escalação de três zagueiros - João Carlos, Scheidt e Fábio Luciano -. "Precisamos reconhecer que não jogamos bem e tentar recuperar no segundo jogo", afirmou Gil. Sem o tempo ideal para treinar a nova proposta, os jogadores mostraram que não assimilaram a idéia do treinador. Bom para os paranaenses. Eles aproveitaram a situação para dominar o meio campo, fragilizado pela colocação dos atletas, e dominaram a partida. O time paulista era refém do individualismo de Ewerthon, que teve apenas um bom momento aos 22 minutos. Ele foi lançado por Fábio Luciano pela direita, driblou o goleiro Marcelo Cruz, mas perdeu o ângulo. Mas a justiça foi feita aos 29. Enílton recebeu a bola na intermediária, avançou entre os zagueiros e, da entrada da área, chutou no canto direito de Maurício. Se o Corinthians já estava apagado no jogo, a desvantagem no placar pareceu tirar as últimas forças dos atletas. No segundo tempo a partida melhorou. Logo aos 2, os corintianos deram uma amostra de sobrevida. Ricardinho cobrou escanteio. A bola passou por Marcelo Cruz e Fábio Luciano tocou. O goleiro paranaense ainda teve tempo de se recuperar e evitar que a bola entrasse. Depois disso foi uma sucessão de oportunidades desperdiçadas. Do lado paulista a melhor delas aconteceu aos 22. Ewerthon e Gil entraram tabelando, mas o primeiro, sem conhecer a regra, tocou para o companheiro impedido ao invés de chutar. Do lado paranaense, num contra-ataque rápido Marquinhos foi lançado pela direita, aproximou-se da área e, de frente para Maurício, chutou por cima. João Carlos, aos 47, ainda desperdiçou uma chance clara de cabeça.