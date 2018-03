Corinthians perde outro jogo-treino O Corinthians encerrou a primeira etapa de sua intertemporada, em Extrema, sem vencer nenhum jogo-treino. Depois da derrota do time reserva para o Barueri, por 1 a 0, quarta-feira, neste sábado o Santo André completou o serviço fazendo ?barba e cabelo?: venceu os titulares por 1 a 0 e repetiu o placar diante dos reservas. O time titular jogou praticamente completo. Só o volante Fabinho, com dores musculares, não treinou. Piá jogou os 50 minutos como titular e não conseguiu salvar o time. O Corinthians até que tocou bem a bola. Porém, alguns jogadores pareciam ?travados?. A opinião geral é a de que os treinos físicos da semana, especialmente o de sexta-feira à tarde, foram muito fortes e a equipe acabou sentindo cansaço. Apesar dos desses resultados insatisfatórios, o técnico Oswaldo de Oliveira afirmou ao repórter Luiz Antonio Prósperi, na sexta-feira, que não está preocupado com isso. De acordo com o treinador, a prioridade no momento é acertar o conjunto. "Os resultados numéricos são o que menos me preocupa. O mais importante agora é reorganizar algumas coisas que ficaram para trás com essa parada no Campeonato Paulista", afirma o técnico. Nessa primeira semana de trabalho, em Extrema, Oswaldo atacou principalmente a defesa. Ele imagina uma saída de bola com mais qualidade para o time e por isso mesmo insistiu tanto nos trabalhos específico no setor defensivo. "A defesa estava rifando demais a bola nas saídas de jogo porque o conjunto não está organizado. Isso explica porque trabalhamos tanto o setor defensivo", explica. A partir de segunda-feira, quando a delegação estiver em Porto Feliz, Oswaldo vai intensificar o trabalho de organização. O técnico até já definiu o perfil tático da equipe, com dois volantes, dois meias e dois atacantes. Um dos meias (Piá) vai funcionar como organizador do meio-de-campo. O outro (Rodrigo), terá mais liberdade para avançar, podendo, às vezes, se transformar num terceiro atacante. Na saída de Extrema, Oswaldo ainda esclareceu que pretende continuar promovendo confraternização entre os jogadores. Um novo churrasco deve ser organizado em Porto Feliz, embora ainda não tenha data confirmada. "Vou continuar fazendo esse trabalho psicológico paralelo porque eu entendo que a união do grupo é uma coisa muito importante". O treinador também ficou animado com a confirmação de um amistoso contra o Ituano, quarta-feira, em Itu. Oswaldo entende que esse sim, pode ser considerado um teste efetivo para o Corinthians. "Queiram ou não, um amistoso é bem diferente de um jogo-treino. Aí sim vai ser possível ter uma resposta concreta da equipe". RIVELLINO - Quanto à decisão do diretor-técnico Rivellino, de entregar o cargo, a diretoria deve anunciar a sua saída na segunda-feira. No Parque São Jorge, uma pesquisa entre os conselheiros e associados do clube apontou o ex-dirigente Henrique Alves como o preferido para ocupar o cargo que Rivelino está deixando.