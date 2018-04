Corinthians perde para o lanterna, mas ainda é líder

SÃO PAULO - O Corinthians perdeu neste domingo, 6, uma excelente oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo lanterna América-MG, por 2 a 1, em Uberlândia (MG), onde tinha o apoio maciço da sua torcida, apesar do mando de campo do adversário. O time paulista só segue na liderança porque o Vasco também perdeu, para o Santos, por 2 a 0, neste domingo.

Corinthians e Vasco têm 58 pontos, com a liderança sendo decidida pelo maior número de vitórias dos paulistas. Logo atrás estão Botafogo e Flamengo, com 55, mas o Fluminense ainda pode ir a 56 se vencer o Internacional, logo mais. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Atlético-PR no Pacaembu, domingo, e o Vasco tem o clássico contra o Botafogo, como mandante, mas no Engenhão, no mesmo dia. No sábado, o América-MG (que agora tem 28 pontos, ainda em último) visita o Flu.

O gol da vitória do América-MG saiu numa falta batida por Amaral, aos 42 minutos da etapa final. Antes, os dois times haviam feito gols de pênalti (Fábio Júnior e Chicão), no primeiro tempo.

O JOGO

Assim que subiu ao gramado, o time do Corinthians percebeu que jogava em casa. A decisão da diretoria do América-MG de levar o jogo da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), para Uberlândia, em busca de uma maior renda, permitiu que o estádio mineiro ficasse tomado de corintianos.

Quando o jogo ainda era morno, antes mesmo dos 10 minutos, Alex sentiu lesão e acabou substituído por Emerson. Com uma formação diferente daquela treinada durante a semana, o Corinthians demorou a se encontrar. E quase viu o América-MG abrir o placar num ótimo chute de Rodriguinho, que Júlio César impediu que fosse no ângulo. A resposta veio numa jogada individual de Fábio Santos, que foi invadindo a área sem receber combate, saiu na cara de Neneca, mas bateu de chapa e permitiu a defesa.

Quando o Corinthians parecia querer se encontrar em campo, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima atrapalhou. Marcou um pênalti de Alessandro em Kempes, num lance em que o atacante foi deslocado pelo menos três metros fora da área, mas só caiu no chão quando já estava dentro dela. Fábio Júnior foi para cobrança e colocou o América-MG na frente.

O árbitro teve a chance de se redimir aos 43 minutos, e não deixou passar. Viu Amaral puxar o braço de Emerson dentro de área e marcou pênalti que Chicão cobrou no canto esquerdo baixo para deixar tudo igual. O capitão corintiano não atuava há oito rodadas, desde que foi afastado nas vésperas do clássico contra o São Paulo - na época, se recusou a ficar no banco e alegou, entre outras coisas, que temia entrar, bater um pênalti, perder, e acabar como vilão.

Sentindo a falta de Alex, o Corinthians não criou chances reais de chegar à vitória no segundo tempo. O América era mais perigoso e quase voltou à frente num vacilo de Fábio Santos, que errou ao dominar a bola na área, permitindo a antecipação de Kempes. Júlio César salvou à queima roupa.

Sentindo que o América era melhor, Tite ignorou que jogava contra o lanterna, "em casa", e recuou a equipe, tirando Willian e colocando Edenílson. A decisão de se fechar custou caro. Em uma falta na entrada da área, Amaral cobrou com força, tirando a barreira, pelo chão. Júlio César, muito mal posicionado, não conseguiu defender.

AMÉRICA-MG 2 x 1 CORINTHIANS

América-MG - Neneca; Micão, Anderson e Éverton Luiz; Marcos Rocha, Amaral, Leandro Ferreira, Rodriguinho e Carleto; Kempes (Léo) e Fábio Júnior (Dudu). Técnico - Givanildo Oliveira.

Corinthians - Julio Cesar; Alessandro (Welder), Chicão, Wallace e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex (Emerson); Willian (Edenílson) e Liedson. Técnico - Tite.

Gols - Fábio Júnior (pênalti), aos 34, e Chicão (pênalti), aos 45 minutos do primeiro tempo; Amaral, aos 42 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

Cartões amarelos - Leandro Ferreira, Amaral, Fábio Júnior, Micão, Chicão e Alessandro.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).