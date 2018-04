Corinthians perde para o Vasco, mas ainda depende só de si

O Corinthians perdeu para o Vasco por 1 a 0 na noite desta quarta-feira no Estádio do Pacaembu e, assim, vai definir se cai ou não no Campeonato Brasileiro na última rodada, domingo, no jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. A equipe poderia ter escapado se tivesse vencido a partida, mas fica, com a derrota, nos 43 pontos, estacionada na 16.ª posição, à frente do Goiás, seu concorrente direto, que tem 42, e Paraná, com 41. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Felipe sobre a situação do Corinthians: 'Temos que acreditar...' Para Vampeta, com Finazzi em campo o time venceria Torcedores que tentaram invadir o Pacaembu são presos pela PM Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? É contra estes times que a equipe alvinegra luta para permanecer na divisão de elite. Todos estarão em campo no mesmo dia e horário (16 horas) e o time alvinegro, mesmo com a situação ruim, ainda só depende de si para escapar, bastando uma simples vitória. Se empatar ou perder, vai depender dos adversários: o Goiás pega Internacional em Goiânia e o Paraná enfrenta os vascaínos. O presidente Andres Sanches foi localizado nas numeradas e fez seu prognóstico ambíguo sobre o jogo. "Só sei de uma coisa: eu não vou dormir nesta quarta." Teve dor de cabeça até na saída, quando quase brigou com um torcedor que o xingou na saída dos vestiários do estádio paulistano. E a partida foi mesmo de tirar o sono. A torcida fez sua parte e lotou o estádio. A ansiedade dos torcedores assustados com o rebaixamento chegou ao time corintiano. Os primeiros minutos da partida deveria ser de pressão total da equipe de Nelsinho Baptista. Mas foi de puro desespero, os jogadores pareciam querem empurrar a bola com as mãos para o gol vascaíno. Quem aparece é o goleiro Só que o elenco que já é fraco, sem Finazzi, Zelão, Moradei, Iran e Gustavo Nery ficou sem opção tática ou consciência. O Corinthians se limitou à correria e levantar a bola para a área em cobranças de escanteios e faltas. Parecia um treinamento do ágil goleiro Cássio. Consciente foi o toque de Leandro Bonfim aos 18 minutos para Morais livre na grande área pela esquerda. Ele chuta forte, Felipe desvia e Fábio Braz tira em cima da linha. Quase houve um enfarto coletivo no Pacaembu. A resposta veio em uma cabeçada de Fábio Ferreira em novo levantamento para a área que obrigou Cássio a grande defesa. CORINTHIANS 0 Felipe; Fábio Ferreira, Fábio Braz e Betão; Amaral (Héverton), Bruno Octavio, Carlos Alberto (Vampeta), Lulinha e Éverton Ribeiro; Arce e Dentinho (Wilson). Técnico: Nelsinho Baptista VASCO 1 Cássio; Wagner Diniz, Luizão, Jorge Luiz e Guilherme; Amaral, Thiaguinho , Leandro Bonfim e Morais (Perdigão); Leandro Amaral e Alan Kardec (Abuda). Técnico: Valdir Espinosa Gols: Alan Kardec, aos 19 minutos do segundo tempo Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF) Renda: R$ 324.820,00 Público: 34.165 pagantes Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP) O último lance agudo do primeiro tempo, aos 45 minutos, quase tirou Felipe da partida. Leandro Amaral recebeu livre na direita e chutou forte, o goleiro espalmou, a bola sobrou na esquerda para Guilherme. A batida foi cruzada, Felipe defendeu com os pés: sensacional! Domínio estéril O Corinthians voltou mais ofensivo, buscando de qualquer maneira marcar. O time vascaíno não esperava tanta pressão. Aos cinco minutos Dentinho teve tudo para marcar, recebeu a bola livre, diante de Cássio. Só que, afobado, bateu forte, por cima do gol. O time pressionava, a bola dançava na área do Vasco. Faltava o velho artilheiro Finazzi. De tanto perder gol, veio o castigo. Aos 18 minutos, Guilherme cruzou, Alan Kardec cabeceou. A bola desviou em Fábio Ferreira e entrou: Vasco 1 a 0. O Pacaembu se calou, preocupado. Nem quando o Atlético Mineiro fez os gols que garantiram a vitória sobre o Goiás por 4 a 1 a torcida corintiana comemorou. A tensão não passou. O time alvinegro chegou na área com Fabio Braz, Arce, Dentinho, até o goleiro Felipe. Mas nada deu certo. E a decisão fica para a última rodada.