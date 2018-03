Corinthians perde por W.O. em torneio sub-15

A bagunça nas categorias de base do Corinthians foi parar dentro de campo. O time passou vergonha nesta segunda-feira, na etapa regional da Manchester United Premier Cup, disputada no CT do Pão de Açúcar. O time sub-15 não chegou a tempo no duelo contra os anfitriões, às 9 horas, e perdeu por W.O. O torneio organizado pelo clube inglês é o principal da categoria no mundo, e classifica um brasileiro para a etapa mundial. O Corinthians, por exemplo, foi campeão em 2003. A versão oficial é que houve um atraso na saída do CT de Itaquera, mas os diretores esqueceram da competição. Na noite anterior houve contato com os garotos, mas nem todos estavam avisados pela manhã. Ao chegar no Pão de Açúcar faltava também documentação. A base está em crise desde a saída do coordenador Cilinho, há um mês. Ele foi acusado por um empresário de pedir dinheiro para aprovar atletas. O ex-dirigente nega. Afonso Harmonia, que já passou pelo Palmeiras, assumiu o posto. À tarde, com documentação em ordem, o Corinthians venceu o São Caetano por 2 a 0.