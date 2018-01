Corinthians perde Wilson para a Sub-18 Quando retornar da Rússia, semana que vem, o técnico Geninho vai perder mais um jogador: o atacante Wilson, convocado para a Seleção Brasileira sub-18 e que vai desfalcar o Corinthians até o final de setembro. Ele deve se apresentar ao técnico Nelson Rodrigues dia 10, na Granja Comary, em Teresópolis, onde a Seleção vai treinar por oito dias. Dia 19, a delegação embarca para o Japão. A Copa Sendai será disputada de 25 a 28 de setembro. Wilson desembarcou com a delegação corintiana em Moscou sem saber de sua convocação. Viajou animado com a perspectiva de uma convocação para a Seleção, mas não agora. Observado pelo técnico Valinhos, da Sub-20, no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, sonhava disputar o mundial da categoria em novembro, nos Emirados Árabes.