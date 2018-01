Corinthians permanece em Caxias do Sul Depois do elástico placar aplicado pelo Juventude sobre o Corinthians na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, o time paulista permanece em Caxias do Sul e deve voltar a São Paulo somente depois do meio-dia, quando a delegação fará nova tentativa no Aeroporto Salgado Filho, neste momento fechado. O vexame histórico resultou, além dos 6 a 1, na queda do treinador do time, Geninho, que se demitiu antes mesmo do fim da partida. A crise tende a se acentuar ainda mais quando o vice-presidente, Antonio Roque Citadini, se reencontrar com os furiosos torcedores corintianos.