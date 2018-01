Corinthians perto de acertar com Beto A diretoria do Corinthians deve iniciar a semana tratando da contratação do meia Beto por empréstimo. O jogador disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, mas o clube do Rio de Janeiro já anunciou que não vai entrar em leilão para ficar com o atleta. Seu procurador, Jorge Carvalho, prometeu esperar até terça-feira por uma proposta oficial do Fluminense. Só depois pretende definir as bases de um contrato de um ano com o Corinthians. Nos últimos dias, ganharam força no Parque São Jorge comentários dando conta do interesse do clube pelo goleiro Fábio Costa, que ficará sem contrato com o Santos a partir de janeiro. Carlos Germano, que estava no Botafogo do Rio de Janeiro, também é uma opção para o gol. O zagueiro Capone, contratado semana passada por um ano, se apresentará ao técnico Carlos Alberto Parreira somente no dia 6 de janeiro, junto com o restante do elenco. O zagueiro já deu declarações em Mogi Mirim, onde passa férias, ressaltando a força da torcida. "A Fiel é incrível. Passa muita energia para os jogadores dentro de campo".