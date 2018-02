Corinthians perto de anunciar Dimba As negociações entre a diretoria do Corinthians e o atacante Dimba estão adiantadas ? e despertam o orgulho dos dirigentes. Eles comemoram a possibilidade de contratar o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2003. As chances de a transação ser fechada ainda nesta terça-feira são enormes. Há um pequeno problema, e que não está sendo divulgado. O jogador acaba de se submeter a uma cirurgia de hérnia de disco. E deverá ficar de 30 a 45 dias parado. Contratar jogadores com problemas físicos parece ser moda recente no clube do Parque São Jorge. O maior exemplo foi Rodrigo. O meia havia sofrido uma operação no joelho direito e ficou cinco meses sem poder jogar. Chegou ao Corinthians e teve de ficar apenas treinando por mais de 40 dias. Rincón também teve de ficar um mês apenas correndo, até perder os seis quilos que acumulou nos dois anos em que esteve parado. Com Tite comandando a equipe, há uma grande diferença de postura. Ao contrário do que acontecera com Juninho e Oswaldo de Oliveira, seu antecessor, o novo treinador não pretende que atletas venham se recuperar no clube. Ainda mais na situação difícil que o clube vive. Só que o técnico terá de enfrentar a empolgação dos dirigentes com o operado Dimba. A vontade de contratá-lo já é enorme.