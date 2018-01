Corinthians perto de fechar com 4 reforços do Bragantino O Corinthians deve confirmar na manhã desta terça-feira a contratação do atacante Everton e do volante Moradei, ambos do Bragantino. Na reunião entre o presidente corintiano, Alberto Dualib, e o do clube do interior, Marco Antônio Chedid, também será assinado o contrato do goleiro Felipe e do zagueiro Zelão, outros dois da equipe de Bragança Paulista - o compromisso deles será de quatro anos. ?Vamos finalizar tudo amanhã [terça-feira]. Falta apenas a formalização dos contratos e acertar alguns dados jurídicos?, informou Marco Antônio Chedid, que deixou o Parque São Jorge, após reunião nesta segunda, feliz com as negociações com o Corinthians. ?Está tudo praticamente consolidado, com final feliz para todos?, comemorou. Pelo acordo, o Corinthians vai adquirir 50% dos direitos federativos de todos os quatro jogadores que está levando do Bragantino. Assim, em caso de negociação futura, o clube de Bragança Paulista ficaria com uma parte do dinheiro arrecadado - Chedid acredita, por exemplo, que o goleiro Felipe logo chegará ao futebol europeu agora que irá vestir a camisa corintiana. De olho em lucros futuros, o dirigente, inclusive, brigou para que Everton fosse jogar no Parque São Jorge. ?Jamais recebi um contato de pessoas do Palmeiras. Fui procurado por Corinthians e Santos, mas não haverá leilão?, informou Chedid, dando preferência ao contato com os corintianos. Quanto ao camisa 9 tão sonhado pelo técnico Paulo César Carpegiani para reforçar o Corinthians, ele deve chegar, provavelmente, apenas para o Campeonato Brasileiro. As inscrições para a Copa do Brasil terminam na sexta-feira e os dirigentes corintianos acham difícil acertar com alguém até lá. ?Está muito complicado, quase impossível?, lamentou o gerente de futebol do Corinthians, Ilton José da Costa, descartando a chegada dos atacantes Finazzi, da Ponte Preta, e Vitor Hugo, do Veranópolis, no momento. ?Infelizmente, eles já jogaram na Copa do Brasil e não poderiam ser inscritos. Então, é melhor procurar outros jogadores?, disse o dirigente, não descartando, porém, voltar a negociar com algum deles.