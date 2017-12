Corinthians perto de fechar com Nilmar Depois de fracassar com Vágner Love e Liédson a diretoria do Corinthians faz uma nova tentativa em sua luta na busca por um atacante. Os dirigentes do time paulista deverão se encontrar nesta ter?xca-feira com representantes de Nilmar, atacante de 21 anos, revelado pelo Inter de Porto Alegre, atualmente no Lyon, da França. O Corinthians pretende emprestar o jogador pelo período de 1 ano. Contratado em 2004, Nilmar não vem sendo aproveitado no Lyon. Ele viria para fazer dupla com Tevez.