Corinthians planeja 4 ou 5 reforços O técnico Antônio Lopes está em Florianópolis passando férias com sua mulher, dona Elza. Lá, deve receber boas ligações até sexta-feira, prazo que a diretoria do Corinthians determinou para anunciar a contratação de cinco reforços. Acredita ter a confirmação de alguns dos vários nomes que passou para o diretor da MSI, Paulo Angioni e o vice-presidente Andrés Sanchez em encontro no fim de semana. Sua lista é encabeçada pelo meia Ricardinho, atualmente no Santos. Nela consta, também, dois zagueiros, um lateral-direito, um volante e um atacante para substituir Jô, negociado com o CSKA e Bobô, que deve ir para o Flamengo. ?Não vamos falar em nenhum nome, apenas que todo grande jogador interessa?, rebateu, assim, Sanchez, bastante incomodado ao ser abordado sobre o avanço na negociação com Ricardinho. Os dirigentes corintianos não querem fazer grande alarde para não entrar em conflito com os santistas, ainda tentando renovação de contrato do camisa 10. Ricardinho estaria dificultando a prorrogação do vínculo com o Santos justamente por proposta tentadora do Corinthians, a quem defendeu até dezembro de 2002. A contratação do meia é um pedido de Lopes e tem o aval do atacante Tevez. O argentino surpreendeu, após treino no campo do Atlético Goianiense ? antes do jogo com o Goiás, no Serra Dourada ? de que votaria no meia como melhor do Brasileiro. Ali, revelou, sem querer, a negociação. A diretoria do Corinthians reuniu-se nesta segunda-feira. Além de Sanchez, o presidente da MSI, Kia Joorabchian e o presidente Alberto Dualib estiveram presentes. Todos gostaram dos jogadores indicados por Lopes para a disputa do Campeonato Paulista, Taça Libertadores, Copa Sul-Americana e Brasileiro em 2006. ?Vamos começar o ano com 4 ou 5 reforços?, adiantou Sanchez. A diretoria do clube trabalhará até sexta-feira, antes de sair em férias. Mas fará plantão caso não chegue a final feliz nas negociações. ?O importante é começar o ano reforçado,? seguiu Sanchez. O goleiro Fábio Costa e o meia Hugo ainda não renovaram contrato. Estão perto de acerto.