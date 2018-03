Corinthians pode contar com Marllon e Matias contra o Bragantino

O Corinthians deve aproveitar o fato da Federação Paulista autorizar a troca de até quatro jogadores da lista dos inscritos para a disputa das fases mata-mata do Campeonato para fazer mudanças em seu grupo e o técnico Fábio Carille pode contar com a estreia do zagueiro Marllon e do atacante Matheus Matias.

O clube tem até o dia 15 de março para efetuar as mudanças. A tendência é que a inclusão de ambos seja a única novidade na lista. Eles devem preencher as vagas de Camacho e Yago, que deixaram o clube para jogar no Atlético-PR e Botafogo, respectivamente.

Dos dois novos reforços, a expectativa maior está em cima de Matheus Matias. Centroavante, o jogador de 19 anos tem ido nos treinamentos e joga em uma posição que o time ainda está carente, tanto que o técnico Fábio Carille mudou o esquema tático para atuar sem uma referência na área.

Quanto a Marllon, ele não deve ganhar a posição de titular. Henrique e Balbuena deverão seguir jogando, mas o ex-jogador da Ponte Preta pode aparecer como primeira opção, superando Pedro Henrique.

Além de Camacho e Yago, outros dois nomes que devem sair da lista dos inscritos pelo Corinthians é o atacante Carlinhos e o lateral-esquerdo Guilherme Romão. Ambos foram para o Oeste, pois a comissão técnica acredita que a dupla precisa amadurecer e jogar em uma equipe que disputará a Série B pode ser benéfico para ambos.