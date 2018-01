Corinthians pode contratar lateral-esquerdo Léo, ex-Santos O jornal português A Bola informou em sua edição desta quarta-feira que o Corinthians está interessado em contratar o lateral-esquerdo Léo, do Benfica, para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 12 de maio. Segundo o jornal, o jogador, ex-Santos, entrou na lista de reforços do Corinthians por estar no "auge da capacidade física e técnica". Ele viria com o aval do técnico Paulo César Carpegiani. Léo seria contratado porque o Benfica, apesar de estar satisfeito com seu rendimento, não cogita renovar o contrato, que termina em junho de 2008. Os portugueses acham que Léo está com uma idade "avançada" - ele completará 32 anos em julho. O representante de Léo, Iko Martin, disse ao jornal que estará em Lisboa no início de maio para negociar a renovação com o Benfica por um ou dois anos. Se isso não for aceito por parte dos dirigentes, Martin pedirá a saída do lateral. Léo seria o terceiro reforço do Corinthians na era Carpegiani. O clube já fechou com o goleiro Felipe e o zagueiro Zelão, destaques do Bragantino no Campeonato Paulista.